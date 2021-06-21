«Мегасекс»: Каменских в лимонном бикини взбудоражила фанатов соблазнительной позой

Настя Каменских строит сольную карьеру и активно ведет свой Instagram Фанатам звезда показывает самые яркие и смелые снимки. Фигуристая артистка не стесняется позировать в купальниках и самых разных позах. На этот раз она выбрала лимонный бикини, в котором запечатлелась на лужайке в саду.

«Насть, мегасекс! Очень красивое фото! Солнышко! Супер!» — писали пользователи Сети.

Другие отметили, что Каменских перестаралась с коррекцией фото, уличив ее в удлинении ног, вместе с которыми увеличилась и стопа.

«Лыжи! С фотошопом перебор! Фотошопа нужно поменьше!» — писали фанаты.

Напомним, в 2019 году Каменских вышла замуж за Потапа, в дуэте с которым выступала много лет. Теперь он является ее продюсером.

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