«Пока мама на гастролях»: семимесячный малыш Подольской и Преснякова научился вставать на мостик

Второй ребенок в семье звезд растет не по дням, а по часам.

В прошлом году певица Наталья Подольская родила мужу Владимиру Преснякову – младшему еще одного сына. Долгожданного малыша назвали Иваном, и мама с папой души в нем не чают. В конце июня крохе исполнится уже восемь месяцев, и он уже многое умеет.

Например, вставать на мостик. Об этом сообщила тетя Вани, сестра-близняшка Подольской, Юлиана. Наталья улетела на гастроли, оставив на нее обоих сыновей. И утро без мамы началось довольно весело: тетя развлекла племянника игровым ковриком, который так его заинтересовал, что он начал выполнять акробатические элементы.

«Пока мама на гастролях, мы отрабатываем мостик», — написала тетя.

Присматривать Юлиана осталась и за старшим племянником, шестилетним Артемием. У самой девушки, к слову, тоже двое детей — девочки-близняшки, ровесницы Артемия.

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