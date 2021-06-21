«Поздняя девочка»: Бородина рассказала, когда впервые попробовала алкоголь

Накануне дочь Ксении Бородиной – Маша отметила свой 12-й день рождения. Девочка занимается художественной гимнастикой и занимает призовые места на соревнованиях. В своем микроблоге телеведущая решила вспомнить, какой она была в 12 лет.

«У меня куча знакомых уже в 12 лет водку в первый раз попробовали. Мне кажется, я в 12 еще в куклы играла. Ну, так уже было стыдненько, что я в них играю. Я точно помню, что первый спиртной напиток – это был ликер, помните, такие были? Это было в деревне. Мне было лет 16, наверное. Ну да, 16 точно. И еще помню первую сигарету. Страшно было адски вообще. Это было тоже… ну, поздно все было. Вообще все поздно, поздняя девочка. Но может это и к лучшему, конечно», — сказала Бородина.

Напомним, что в последнее время в семье Бородиной и Омарова случился разлад. Бизнесмена несколько раз видела в компании экс-участниц «Дома-2», а выходные он провел с сыном на Кипре. Телеведущая же тем временем посещает вечеринки в гордом одиночестве.

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