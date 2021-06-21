Модница – вся в маму: Нюша показала три купальных костюма дочки, которые она носит на Мальдивах

Певица отдыхает с Симбой и мужем Игорем Сивовым на островах.

Поездка в отпуск — практически всегда радость. Кажется, что для российских звезд путешествия — дело привычное, практически обыденное, но это далеко не всегда так. 30-летняя певица Нюша каждый раз, отправляясь на Мальдивы, восхищается ими словно ребенок. Впрочем, ее муж Игорь Сивов и дочка Симба тоже. Сейчас знаменитая семья как раз наслаждается релаксом на райских островах.

К слову, двухлетняя наследница звезды проявила себя на курорте как истинная представительница прекрасной половины человечества: девочка меняет купальные костюмы по нескольку раз за день. Впрочем, не исключено, что инициатором «модных показов» у моря выступает ее мама.

В личном блоге артистка показала три пляжных лука дочки: тотальный голубой, с цветочным принтом и сине-зеленый с тропическим орнаментом.

А вам какой купальный костюм Симбы понравился больше всего?

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