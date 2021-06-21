«Я ни дня не работала»: мама Наташи Королевой удивила размером своей американской пенсии

Как отметила Людмила Порывай, она получает очень даже неплохое пособие по старости.

Мама певицы Наташи Королевой артистка Людмила Порывай в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ удивила собравшихся размером своей американской пенсии. Как известно, она уже давно живет в Майами.

«В Америке я получаю пенсию. Я ни дня не работала, но у меня пенсия 600 долларов по старости». Людмила Порывай

Как отметила присутствующая в студии актриса Наталья Аринбасарова, ее пенсия намного меньше.

«У меня 15 с чем-то тысяч рублей. Каждый месяц мои дети Егор и Катя мне дают деньги, чтобы я ни в чем себе не отказывала. Могут, к примеру, оплатить мое лечение у стоматолога. Катя мне покупает одежду. После распада СССР я не могла выбирать сама себе платья от изобилия. А еще однажды Катя мне норковую шубу подарила. Я аж вспотела. Главное, что мои дети меня снимают в кино», — заметила Наталья Аринбасарова.

Напомним, что дети Натальи Аринбасаровой – известные личности. Ее сын режиссер Егор Кончаловский, а дочь писательница Екатерина Двигубская.

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