«Я все запоминаю»: Людмила Порывай назвала «слабые стороны» Тарзана

Мама певицы Наташи Королевой артистка Людмила Порывай в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказала о «слабых сторонах» своего зятя культуриста Тарзана.

«Бывает, что я им недовольна. Если вдруг замечаю какой-то не такой взгляд на Наташу. Что-то не понравилось, не так, к примеру, посмотрел. Я все запоминаю. В этот момент сказать ему об этом нельзя — будет что-то нехорошее. Бывает, что он совершает резкие движения. Мне это тоже не нравится. Хотя я могу все сказать. Никого не боюсь и никогда не боялась».

Как отметила сама Наташа Королева, мама и ей порой высказывает свое недовольство Тарзаном.

«Он не так посмотрел. Прямо мне на ухо нашептывает об этом. Мама не готовит у нам дома. У нас есть помощница. Мама как мышка. Она во втором браке живет 28 лет. Муж ее воспитал. Дверью, к примеру, она никогда не хлопает. Это просто идеально.

Она зятем только поначалу не была довольна. Говорила, что была тещей композитора, а стала стриптизера. Пошла на понижение. А сейчас он стал художником, и она им гордится», — заметила Королева.