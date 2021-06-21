«Ее все раздражает»: дочь Аринбасаровой объяснила, почему редко приезжает в гости к маме

Как отметила Екатерина Двигубская, она нечастый гость в доме родительницы.

Кинорежиссер и писательница Екатерина Двигубская в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ объяснила, почему достаточно редкий гость в доме своей звездной мамы актрисы Натальи Аринбасаровой.

«Я нечасто приезжаю к маме в гости. У нее дома свои порядки. Я приготовлю, все разбросаю, потом уберу. Ее все это раздражает. Как-то разлила дома у нее соевый соус. Почувствовала себя после этого пятилетним ребенком, которому сейчас дадут под зад. У нас мама очень любит чистоту». Екатерина Двигубская

А вот мать Екатерины Двигубской заявила, что наоборот любит приходить к дочери в гости.

«Она готовит очень вкусно и много. Может принять 25 гостей за раз», — заметила Наталья Аринбасарова.

Напомним, что Екатерина Двигубская родилась в браке Натальи Аринбасаровой с художником-постановщиком Николаем Двигубским. Он работал в фильмах Андрея Кончаловского, первого мужа Аринбасаровой. Вместе они были с 1970 по 1980 год.

Смотрите также: