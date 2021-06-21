С кошачьей грацией: Светлана Бондарчук в фиолетовом купальнике похвасталась идеальной фигурой

Бывшая жена режиссера Федора Бондарчука, 52-летняя Светлана Бондарчук для своего возраста выглядит очень молодо. У звезды идеальная фигура, которой может позавидовать даже юная модель. Конечно, стройность длинноногой красотки – результат большого труда: Светлана активно занимается фитнесом и йогой, следит за питанием, а также держит руку на пульсе модных веяний.

Сейчас Светлана со своим мужем Сергеем Харченко отдыхают на море. Для светской львицы это отличный шанс продемонстрировать результаты своей работы над собой, и она не стала надолго откладывать эту возможность. В микроблоге красотка продефилировала в фиолетовом купальнике по тропинке, направляясь на зарядку.

Монокини яркого цвета подчеркнуло идеальные формы светской львицы, а также ее длинные стройные ноги. Красотка с гордостью и кошачьей грацией прошлась по саду, а муж запечатлел на видео этот момент.

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