«Мое сердце спокойно»: Сихарулидзе стал крестным отцом сына Плющенко

Об этом сообщила Яна Рудковская в своем Instagram.

Яна Рудковская и Евгений Плющенко крестили младшего сына Арсения. Таинство прошло накануне праздника Святой Троицы. По этому случаю звездная семья устроила настоящее торжество в саду своего особняка.

Крестным малыша, которому в конце месяца исполнится девять месяцев, стал олимпийский чемпион по фигурному катанию Антон Сихарулидзе, а крестной мамой — дизайнер Наталья Якимчук. Об этом в своем Instagram сообщила Яна Рудковская.

«Благодарим наших близких друзей — Наташу Якимчук и Антона Сихарулидзе — за согласие стать крестными родителями для нашего малыша. Мое сердце спокойно», — написала Рудковская.

Напомним, Арсений родился в сентябре 2020 года от суррогатной матери. Это четвертый сын продюсера, у которой есть двое взрослых детей от предыдущего брака и сын Саша от Евгения Плющенко.

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