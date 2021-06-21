«Приехали родные»: Марина Юдашкина в платье мидакси с контрастным принтом виши приняла гостей в особняке

Светская львица и жена прославленного отечественного кутюрье всегда выглядит стильно и элегантно.

Пожалуй, еще ни разу Марина Юдашкина, жена прославленного российского модельера, не промахнулась с нарядом. Статус супруги и настоящей музы кутюрье обязывает светскую львицу выглядеть безупречно даже в повседневности. А уж тем более, когда в доме гости.

Накануне Валентин и Марина Юдашкины принимали гостей в своем особняке. По такому случаю хозяйка дома облачилась в легкое и стильное платье длины мидакси с актуальным во все времена двухцветным принтом виши. Это мелкая клетка, которая более всего подходит для летних хлопковых нарядов, считают стилисты.

«Приехали родные в гости!» — сообщила бизнесвумен.

Среди гостей — любимая свекровь Марины, мама «российского Пьера Кардена» Раиса Петровна. Все вместе хозяева и гости вышли в сад, чтобы запечатлеться на память.

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