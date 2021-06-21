«Не могла дышать. Ее выламывало, выкручивало»: Королева рассказала, как едва не потеряла маму

По словам певицы, ее родительница еще в конце 2019 года переболела коронавирусом.

Певица Наташа Королева в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказала, как едва не потеряла свою 75-летнюю мать — артистку Людмилу Порывай.

«Мне кажется, что в конце 2019 года она у нас переболела коронавирусом. Мама тогда приехала из круиза и просто умирала. Ее выламывало, выкручивало. Она не могла дышать. Все время сильно кашляла. Три месяца мы с мужем не знали, что делать. Она мне не раз поникшим голосом говорила, что все плохо. Постепенно она, к счастью, выкарабкалась». Наташа Королева

Как отметила Людмила Порывай, она раз в год ходит на обследование. Недавно решилась на прививку от коронавируса.

«Мне дома поставили. Сказали, что не будут пускать в самолет без прививки. После первой » рука болела. А после второй я начала заболевать, но все обошлось», » заявила Людмила Порывай.

Напомним, что матери Наташи Королевой не так давно исполнилось 75 лет. Она впервые за два последних года вырвалась из Майами и приехала к дочери в гости.

Смотрите также: