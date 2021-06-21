«Тобой очень горжусь»: Валерия трогательно обратилась к дочери Шене в день ее рождения

53-летняя певица Валерия — многодетная мама. У звезды от второго мужа, продюсера Александра Шульгина, есть трое взрослых детей — дочь и два сына. И 21 июня старшая из наследников, дочка Шена, отмечает свое 28-летие.

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Звездная мама поспешила поздравить именинницу с днем рождения. Певица трогательно обратилась к дочери, опубликовав пост в своем микроблоке чуть ли не в полночь.

«Я тобой очень горжусь, восхищаюсь и уважаю за целеустремленность, веру в то, что ты делаешь, независимость, человечность, готовность прийти на помощь, умение дружить и за многое-многое другое, а очень люблю — просто так, потому что ты моя», — написала звезда.

Дочь Валерии пошла по маминым стопам и давно строит музыкальную карьеру. Так же, как и мама в свое время, девушка сменила имя — при рождении ее нарекли Анной, но буквально в прошлом году звездная наследница официально стала Шеной.

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