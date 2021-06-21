Так и лоснится на солнце: Нюша засветила фигуру с объемными формами в нюдовом бикини на Мальдивах

Певица Нюша в компании мужа, бизнесмена Игоря Сивова, и дочки Симбы отправилась в отпуск на Мальдивы. Звезда обожает этот курорт, ведь именно здесь она сыграла свадьбу со своим возлюбленным. Сейчас, призналась знаменитость, ей понадобился прилив сил, и она вновь отправилась в свое «место силы». По словам девушки, она черпает здесь энергию благодаря единению с природой и ярким краскам моря и зелени вокруг.

Семья Нюши остановилась в новеньком люксовом отеле с кинотеатром под открытым небом, теннисным кортом, павильоном для занятий йогой, центром водных видов спорта и многими другими зонами как для спокойного, так и активного отдыха.

Судя по личному блогу звезды, ее семья предпочитает отдаваться релаксу. Они часто посещают SPA-центр и нежатся на пляже. На одном из обнародованных в Сети снимков, Нюша предстает на побережье в нюдовом бикини, которое отлично демонстрирует ее объемные женственные формы. Певица уже хорошо загорела и ее кожа, намазанная маслом, красиво лоснится на солнце.

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