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«Я вышла замуж, и случился первый секс»: Королева раскрыла детали интимной жизни с Николаевым

Как отметила певица, она была очень строго воспитана.

«Я вышла замуж, и случился первый секс»: Королева раскрыла детали интимной жизни с Николаевым
Наташа Королева. Фото: Globallookpress.com

Певица Наташа Королева в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ раскрыла детали интимной жизни с композитором Игорем Николаевым, своим первым мужем.

Людмила Порывай, Наташа Королева и Игорь Николаев
Людмила Порывай, Наташа Королева и Игорь Николаев. Фото: кадр из программы «Звезды сошлись»

«Мы, если честно, долго на одной территории находиться с мамой не можем. И мы никогда не обсуждаем личную жизнь друг друга. Она на то и личная жизнь. Про мой первый секс мы с ней никогда не говорили. Я по-другому воспитана, в строгости. Я вышла замуж, и случился первый секс. С мамой не надо было обсуждать такие детали».

Наташа Королева

Как отметила мать Наташи Королевой, артистка Людмила Порывай, она очень переживала, когда наследница решила уехать покорять Москву.

«Я не знала, что сделать. Мы — творческие люди. Она Близнец по знаку зодиака. Она сказала: «Хочу уехать в Москву. Это мой шанс». Папа любил ее до безумства. Не хотел отпускать в столицу. Я не жалею, что так решила. Но было очень сложно. Приходилось обманывать мужа. Говорить, что она уехала в эстрадно-цирковое в Москву», — заметила Порывай.

Наташа Королева и Игорь Николаев были в браке на протяжении девяти лет. Детей в этом браке на свет не появилось.

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Игорь НиколаевЛюдмила ПорывайНаташа КоролеваНовости googleпрограмма "Звезды сошлись"