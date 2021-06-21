«Я вышла замуж, и случился первый секс»: Королева раскрыла детали интимной жизни с Николаевым

«Мы, если честно, долго на одной территории находиться с мамой не можем. И мы никогда не обсуждаем личную жизнь друг друга. Она на то и личная жизнь. Про мой первый секс мы с ней никогда не говорили. Я по-другому воспитана, в строгости. Я вышла замуж, и случился первый секс. С мамой не надо было обсуждать такие детали».