«Я вышла замуж, и случился первый секс»: Королева раскрыла детали интимной жизни с Николаевым

Певица Наташа Королева в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ раскрыла детали интимной жизни с композитором Игорем Николаевым, своим первым мужем.
«Мы, если честно, долго на одной территории находиться с мамой не можем. И мы никогда не обсуждаем личную жизнь друг друга. Она на то и личная жизнь. Про мой первый секс мы с ней никогда не говорили. Я по-другому воспитана, в строгости. Я вышла замуж, и случился первый секс. С мамой не надо было обсуждать такие детали».
Как отметила мать Наташи Королевой, артистка Людмила Порывай, она очень переживала, когда наследница решила уехать покорять Москву.
«Я не знала, что сделать. Мы — творческие люди. Она Близнец по знаку зодиака. Она сказала: «Хочу уехать в Москву. Это мой шанс». Папа любил ее до безумства. Не хотел отпускать в столицу. Я не жалею, что так решила. Но было очень сложно. Приходилось обманывать мужа. Говорить, что она уехала в эстрадно-цирковое в Москву», — заметила Порывай.
Наташа Королева и Игорь Николаев были в браке на протяжении девяти лет. Детей в этом браке на свет не появилось.