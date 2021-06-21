Кудрявцева не побоялась выйти к зрителям в клетчатом костюме, который может испортить фигуру

О том, что этот принт полнит, ранее рассказывал Александр Васильев.

Клетка никогда не выходит из моды, являясь вечной классикой в одежде. Однако несколько сезонов подряд этот рисунок остается в топе самых популярных. Не случайно российские звезды обращают на него внимание, выбирая для себя образы для ТВ и светских встреч.

Лера Кудрявцева накануне предстала на шоу НТВ «Звезды сошлись» именно в таком костюме, облачившись в полуприлегающий жакет и брюки-дудочки, закатав рукава в соответствии с трендовым течением.

Отметим, что со стороны ведущей это был достаточно смелый шаг, ведь далеко не каждая клетка способна выгодно подать фигуру. Об этом ранее рассказывал Александр Васильев на шоу Первого канала «Модный приговор». Он советовал полным женщинам отказаться от выраженного яркого рисунка и обратить свое внимание на деликатный, не сильно заметный. Тогда меньше будет шансов совершить стилевую ошибку. Впрочем, стройная Лера Кудрявцева, наверняка, может позволить себе многие эксперименты в одежде.

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