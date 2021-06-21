На стиле: Лиза Галкина в белой футболке и шортах с цветочным принтом примерила остромодный головной убор

Этот аксессуар в нынешнем сезоне бьет рекорды по популярности среди звездных модниц.

Телеведущий и шоумен Максим Галкин запечатлел жену Аллу Пугачеву и дочку Лизу за увлекательным творческим занятием. Мама с юной наследницей разукрашивали поделки из камня. И если Примадонна пожелала остаться за кадром, то девочка с удовольствием позировала на камеру.

Лиза Галкина увлеченно показывала папе, какие поделки у нее с мамой получились, а также отметила, что шлифовать фигурки из камней ей помог братик Гарри.

Семилетняя Лиза для летнего досуга под открытым небом облачилась в белую футболку с радужной надписью, шорты с цветочным принтом и бейсболку. Этот головной убор нынешним летом стал настоящим хитом – его выгуливают многие звездные модницы. Например, Ольга Бузова, Ани Лорак, Татьяна Навка, Ирина Шейк, певица Алсу и многие другие.

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