«Ему положено быть противным»: мама Королевой дала характеристику историку моды Васильеву

Певица Наташа Королева в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ вспомнила неприятную ситуацию, которая у нее случилась с историком моды Александром Васильевым.
«Был момент однажды не самый приятный. Александр Васильев с большой симпатией относится к моей маме. Он захаживал к нам в павильон во время съемок перекусить. И вдруг выходит статья, в которой он пишет про маму: «Когда эта женщина смоет борщ с головы».
Я напряглась очень тогда. Мне было обидно. Маме говорю: «Он же хороший, уважаемый человек, а такое про тебя написал». Мама сказала: «Он прекрасный человек, но ему надо быть противным».
Как отметила певица, мама приехала к ней в Россию из Майами спустя два года.
«С корабля на бал явилась — на свой юбилей. Я очень по ней скучала. Когда пауза в общении, то понимаешь, что очень скучаешь», — заметила исполнительница.
Напомним, что маме Наташи Королевой артистке Людмиле Порывай не так давно исполнилось 75 лет. Она ведет активный образ жизни, порой представая в крайне необычных образах.