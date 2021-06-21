«Ему положено быть противным»: мама Королевой дала характеристику историку моды Васильеву

«Был момент однажды не самый приятный. Александр Васильев с большой симпатией относится к моей маме. Он захаживал к нам в павильон во время съемок перекусить. И вдруг выходит статья, в которой он пишет про маму: «Когда эта женщина смоет борщ с головы».

Я напряглась очень тогда. Мне было обидно. Маме говорю: «Он же хороший, уважаемый человек, а такое про тебя написал». Мама сказала: «Он прекрасный человек, но ему надо быть противным».