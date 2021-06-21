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«Ему положено быть противным»: мама Королевой дала характеристику историку моды Васильеву

Телеведущий ранее заявил, что Людмиле Порывай надо смыть борщ с головы.

«Ему положено быть противным»: мама Королевой дала характеристику историку моды Васильеву
Людмила Порывай. Фото: instagram.com/mama_luda_star/

Певица Наташа Королева в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ вспомнила неприятную ситуацию, которая у нее случилась с историком моды Александром Васильевым.

Наташа Королева с мамой
Наташа Королева с мамой. Фото: кадр из программы «Звезды сошлись»

«Был момент однажды не самый приятный. Александр Васильев с большой симпатией относится к моей маме. Он захаживал к нам в павильон во время съемок перекусить. И вдруг выходит статья, в которой он пишет про маму: «Когда эта женщина смоет борщ с головы».

Я напряглась очень тогда. Мне было обидно. Маме говорю: «Он же хороший, уважаемый человек, а такое про тебя написал». Мама сказала: «Он прекрасный человек, но ему надо быть противным».

Наташа Королева

Как отметила певица, мама приехала к ней в Россию из Майами спустя два года.

«С корабля на бал явилась — на свой юбилей. Я очень по ней скучала. Когда пауза в общении, то понимаешь, что очень скучаешь», — заметила исполнительница.

Напомним, что маме Наташи Королевой артистке Людмиле Порывай не так давно исполнилось 75 лет. Она ведет активный образ жизни, порой представая в крайне необычных образах.

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