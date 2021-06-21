Ест за двоих: беременная Арзамасова продемонстрировала повышенный аппетит, перекусив сразу двумя пирожками

Актриса театра и кино вот-вот подарит Илье Авербуху наследника. Или наследницу – пол малыша пара пока не афиширует.

26-летняя звезда сериала «Папины дочки», сыгравшая Галину Сергеевну, Елизавета Арзамасова пребывает в ожидании первенца. Девушка беременна от Ильи Авербуха, за которого вышла замуж в декабре 2020 года. У нее уже внушительный срок – недавно она ушла в декретный отпуск, а значит долгожданное пополнение в звездной семье случится совсем скоро.

На последних месяцах малыш активнее набирает массу, и будущая мамочка уже ощутила на себе «прелести» повышенного аппетита беременных. Один из перекусов девушка показала у себя в микроблоге. В ее руках – сразу два пирожка, которые она одновременно уплетала за обе щеки.

Кстати, кого именно ждет Арзамасова – сына или дочку – она не афиширует. Для Авербуха ребенок от молодой жены станет вторым. У него есть 16 летний сын Мартин от Ирины Лобачевой, с которым, кстати, беременная мачеха нашла общий язык.

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