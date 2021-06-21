«Возвращаюсь»: Бузова в «рваных» джинсах и рубашке цвета хаки взошла на борт частного джета

Телеведущая и певица провела неделю в Италии и Швейцарии.

Певица, телеведущая и начинающая мхатовская актриса Ольга Бузова сразу же после премьеры на театральной сцене улетела в отпуск. Она неделю отдыхала в Италии и Швейцарии, делясь яркими летними кадрами с поклонниками в микроблоге. Красотка призналась, что у нее было множество нерешенных вопросов и лишь смена обстановки позволила ей найти нужные выходы и ответы на них.

Но все когда-нибудь кончается, и Бузова уже возвращается домой. Накануне телеведущая взошла на борт частного джета в рубашке цвета хаки поверх кроп-топа и «рваных» джинсах.

«Как хорошо иногда улетать… Москва, я возвращаюсь», — сообщила певица подписчикам.

На отдыхе теледива снимала каждый свой шаг — от перелетов и заселений в гостиницы до нарядов и походов в ресторан. И за это время количество ее подписчиков приблизилось к отметке в 23,5 миллиона фолловеров.

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