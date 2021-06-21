«По маминым стопам»: звезда Comedy Club Марина Кравец застала годовалую дочку в своих кроссовках

Малышка Вероника, как и все дети ее возраста, обожает примерять родительскую обувь.

Звезда Comedy Club Марина Кравец счастлива в браке с продюсером Аркадием Водаховым уже 7 лет. В прошлом году у пары родился долгожданный первенец – дочурка Вероника. То, что девушка ждет ребенка, она тщательно скрывала, и появление малышки в семье юмористики стало для ее поклонников неожиданностью.

Показывать лицо дочери Кравец стала не так давно. До этого звездная мама тщательно оберегала малышку от посторонних взглядов. Сейчас наследницу изредка можно наблюдать в микроблоге артистки. А накануне экс-участница шоу «Маска» подловила Вероничку в кроссовках не по размеру – девочка, как и все ее ровесники, обожает примерять мамину обувь.

«По маминым стопам.

Когда молодежь наступает на пятки», — подписала снимок артистка.

Кравец сравнила фото дочки со своим снимком из выступления, где она вышла на сцену в громадных кроссовках.

Вероничка заметно подросла. Мама нарядила дочурку в ярко-розовый комбинезончик, а из кудряшек на голове сделала высокий хвостик.

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