«По маминым стопам»: звезда Comedy Club Марина Кравец застала годовалую дочку в своих кроссовках

Звезда Comedy Club Марина Кравец счастлива в браке с продюсером Аркадием Водаховым уже 7 лет. В прошлом году у пары родился долгожданный первенец – дочурка Вероника. То, что девушка ждет ребенка, она тщательно скрывала, и появление малышки в семье юмористики стало для ее поклонников неожиданностью.
Показывать лицо дочери Кравец стала не так давно. До этого звездная мама тщательно оберегала малышку от посторонних взглядов. Сейчас наследницу изредка можно наблюдать в микроблоге артистки. А накануне экс-участница шоу «Маска» подловила Вероничку в кроссовках не по размеру – девочка, как и все ее ровесники, обожает примерять мамину обувь.
«По маминым стопам.
Когда молодежь наступает на пятки», — подписала снимок артистка.
Кравец сравнила фото дочки со своим снимком из выступления, где она вышла на сцену в громадных кроссовках.
Вероничка заметно подросла. Мама нарядила дочурку в ярко-розовый комбинезончик, а из кудряшек на голове сделала высокий хвостик.