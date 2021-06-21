Дива в цветах: Анна Нетребко в зеленом платье с растительным принтом вышла в люди

Звезда мировой оперы Анна Нетребко прилетела в Санкт-Петербург на ежегодный традиционный фестиваль «Звезды белых ночей». Здесь легендарная артистка неоднократно выходит на сцену родного Мариинского театра в различных постановках, собирая аншлаги и радуя фанатов своего таланта.

больше по теме Тренд лета: Подольская в трикотажном топе и бермудах поддержала моду на тотальный белый Аксессуарами в образе звезды стали поясная сумка и высокие носочки.

Накануне после спектакля Нетребко вышла в люди, чтобы пообщаться с поклонниками и устроить автограф- и фотосессию. Переполненные восторгов поклонники с удовольствием делились кадрами с оперной дивой.

Для встречи с поклонниками Нетребко облачилась в зеленое платье оверсайз длины мидакси с растительным принтом. Она позировала с огромным букетом белых роз, подаренных преданной поклонницей.

Заметим, что дива обожает яркие глубокие оттенки, и если выходит в свет, то притягивает все взгляды окружающих, а также становится центром внимания на обычных прогулках по городу.

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