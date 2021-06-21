В чем феномен Максима Галкина
Видео
Модные юбки на лето 2021 года
Видео

Дива в цветах: Анна Нетребко в зеленом платье с растительным принтом вышла в люди

Оперная певица порадовала поклонников общением, автографами и фотосессией.

Дива в цветах: Анна Нетребко в зеленом платье с растительным принтом вышла в люди
Анна Нетребко. Фото: Global look press

Звезда мировой оперы Анна Нетребко прилетела в Санкт-Петербург на ежегодный традиционный фестиваль «Звезды белых ночей». Здесь легендарная артистка неоднократно выходит на сцену родного Мариинского театра в различных постановках, собирая аншлаги и радуя фанатов своего таланта.

Накануне после спектакля Нетребко вышла в люди, чтобы пообщаться с поклонниками и устроить автограф- и фотосессию. Переполненные восторгов поклонники с удовольствием делились кадрами с оперной дивой.

Анна Нетребко в зеленом платье с растительным принтом вышла в люди
Анна Нетребко в зеленом платье с растительным принтом вышла в люди. Фото: instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago/

Для встречи с поклонниками Нетребко облачилась в зеленое платье оверсайз длины мидакси с растительным принтом. Она позировала с огромным букетом белых роз, подаренных преданной поклонницей.

Заметим, что дива обожает яркие глубокие оттенки, и если выходит в свет, то притягивает все взгляды окружающих, а также становится центром внимания на обычных прогулках по городу.

Смотрите также

Тэги

Анна НетребкоАнна Нетребко последние новостиЗвездный стильКрасота вне возрастаНетребкоСтиль Анны Нетребко