С ветерком: беременная Арзамасова с мужем и пасынком прокатилась на катере по Москва-реке

На днях актриса Елизавета Арзамасова ушла в декретный отпуск из Театра Наций. Но осесть в четырех стенах беременная девушка не планировала – каждый ее день по-прежнему полон выходов в люди, ярких эмоций и впечатлений. В минувший уикенд она просто не смогла пропустить редкое солнышко и отправилась с мужем и 16-летним пасынком Мартином на прогулку.

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В программе досуга оказалась водная прогулка по Москва-реке. Девушка не побоялась прокатиться с ветерком на катере и запечатлела на видео свое мини-путешествие из лодки на память.

Напомним, что для «папиной дочки» Елизаветы Арзамасовой ребенок от Ильи Авербуха – ее первенец. 21-летняя разница в возрасте пары – ей 26, ему 47, — не мешает звездам строить семью -они поженились в декабре прошлого года, перед этим провстречавшись несколько лет.

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