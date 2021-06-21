С акцентом на талию: Барановская дополнила двухслойное вечернее платье в пол металлическим ремнем

Ведущая Первого канала Юлия Барановская очень часто выходит на сцену в качестве шоувумен, чтобы провести то или иное праздничное мероприятие. Накануне она вместе с Екатериной Стриженовой и другими коллегами объявляла лауреатов премии «Призвание» в День медицинского работника. Событие обязывающее, поэтому звезда выглядела соответствующе.

Барановская нарядилась в двухслойное черное платье в пол с мерцающим серебром люрексом. Металла в образе добавил и ремень, подчеркнувший хрупкую талию красотки. Образ телеведущей поклонники смогли как следует рассмотреть на снимке, которым поделилась Екатерина Стриженова у себя в микроблоге.

«Статуэточка Юлечка, очень нравишься, и совсем не грубая, а Справедливая!!!», «Юля Барановская красивая, талантливая, образованная, трудяга!!!», «Очень красивые дамы на тв», «Какие все красивые», — можно прочитать в комментариях под фотографией.

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