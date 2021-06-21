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Тренд лета: Подольская в трикотажном топе и бермудах поддержала моду на тотальный белый

Аксессуарами в образе звезды стали поясная сумка и высокие носочки.

Тренд лета: Подольская в трикотажном топе и бермудах поддержала моду на тотальный белый
Наталья Подольская. Фото: Global look press

Певица Наталья Подольская все чаще выходит в люди – младший сынок Иван достиг восьмимесячного возраста, давно уже кушает прикорм и «отпускает» маму на подольше. И звездная мама этим пользуется с большим удовольствием.

Накануне Подольская отправилась на прогулку в тотальном белом наряде. Девушка облачилась в трикотажный комплект-тройку, состоящий из топа на тонких бретелях, шорт бермудов и легкого спортивного худи поверх.

Наталья Подольская
Наталья Подольская. Фото: instagram.com/nataliapodolskaya/

По замечаниям многих стилистов, выбор такого оттенка для летнего вечера – попадание в десятку. «Белый – это, безусловно, тренд», — ранее рассказала нам стилист Мария Хомякова.

Подольская дополнила аутфит интересными аксессуарами и деталями. Через плечо красотка повесила поясную сумку, а кроссовки дополнила утрированно высокими носочками – в соответствии с последними модными веяниями.

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