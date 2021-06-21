Нежно: Устинья Малинина в розовом платье в клетку виши с оборками запечатлелась в солнечной Италии

Жена и дочка знаменитого музыканта Александра Малинина Эмма и Устинья вторую неделю отдыхают в Италии. Мама с наследницей выбрали для отпуска фешенебельный курорт Форте-деи-Марми на побережье Тирренского моря и наслаждаются гостеприимством Средиземноморья.

Юная модница Устинья Малинина взяла с собой внушительную коллекцию нарядов. Девушка даже на отдыхе старается разнообразно и ярко одеваться, публикуя в своем микроблоге фотографии и видео своих аутфитов. На сей раз будущая звезда оперы позировала в солнечной Италии в нежно-розовом платье с оборками на манжетах и юбке, дополнив наряд сумкой Dior из пляжной коллекции.

«Как вам образ?», — спросила девушка фолловеров.

По-девичьи нежное платье в универсальный клетчатый принт виши подчеркнуло хрупкость и красоту своей обладательницы. Подписчики поспешили ответить моднице в комментариях:

«Очень нежный образ», «Очень все гармонично и Красиво!», «Шикарный образ!», «Как мама троих взрослых дочерей говорю , у вас прекрасный вкус!», «Нормальный девчачий образ, а вот талия!? Худоба, ты худоба», — пишут в комментариях.

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