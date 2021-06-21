Детали решают: Бородина в футболке с подплечниками и джинсовых мини-шортах с юбкой покрасовалась у зеркала

Ведущая телепроекта «Дом-2» Ксения Бородина однажды откровенно призналась, что она настоящий шопоголик. И, судя по всему, ее это особо не беспокоит. Девушка радует себя обновками едва ли не каждый день, ее гардеробная растет, и красотка с большим удовольствием примеряет и выгуливает свои наряды.

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На этот раз звездная модница похвасталась джинсовыми шортами сложносочиненного кроя. Это, скорее, юбка-шорты – поверх коротких шортиков нашита юбка на пуговицах, которую девушка расстегнула, оставив застегнутой только верхнюю.

То, что детали решают в образе многое, Бородина решила доказать не только сложным кроем шортиков, но и футболки. Это могла бы быть базовая модель черной безрукавки, но модница отдала предпочтение трендовым массивным плечикам и предстала в стильном наряде перед зеркалом, продемонстрировав заодно и стройные загорелые ножки.

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