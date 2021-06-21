Черный стройнит: беременная Анастасия Костенко в силуэтном платье запечатлелась с мужем

27-летняя модель Анастасия Костенко три года замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым. За это время у них появилось двое детей, и сейчас девушка в ожидании третьего, на этот раз красотка носит под сердцем долгожданного сына.

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Беременность у Костенко проходит хорошо, девушка считает недели до встречи с малышом, но до нее еще довольно далеко – не прошла еще даже половина срока.

«19 недель. Только недавно выкладывала 18. Тот же самый волшебный момент у времени происходит и с девочками, только вот они были у меня в животике», — написала модель.

Костенко поделилась не только своими размышлениями, но и новыми фото, которые она вместе с Тарасовым сделала на прогулке. Девушка облачилась в серное силуэтное платье на тонких бретелях, подчеркнув подросший животик.

Кстати, для самого главы семейства это будет уже четвертый ребенок. У футболиста растет дочь Ангелина от первого брака, ей недавно исполнилось 12 лет, и Тарасов показал, как она выглядит. Об этом мы писали ранее.

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