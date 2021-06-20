«Тихая гавань»: Наталья Водянова в белой футболке с принтом в виде крыльев бабочек отправилась на велосипедную прогулку

Многодетная мама, всемирно известная модель и общественный деятель Наталья Водянова с умопомрачительной скоростью меняет локации. Буквально несколько дней назад она делилась в микроблоге видео со съемок в Италии. И вот уже перенеслась в Великобританию, где приняла участие в форуме.

Водянова стала участницей неформального общения, для которого выбрала стиль кэжуал. Модель облачилась в синие джинсы с высокой посадкой, белую футболку с принтом в виде крыльев бабочек и повязала на шею темную ленточку.

Чуть позже в этом же облачении Наталья Водянова отправилась на велосипедную прогулку по невероятно красивым местам. Кадрами, сделанными во время променада, модель поделилась в сторис Instagram.

«Тихая гавань», — подписала Наталья Водянова фото.

В кадре она запечатлена делающей селфи на фоне цветущего ромашкового поля. Вдалеке виднеется лес. Пейзаж очень похож на российский. Но судя по отелю, который Наталья Водянова отметила в одной из сторис, находится она в Англии, где-то между Лондоном и Оксфордом.

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