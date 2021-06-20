«Замечательный папа»: жена Бурака Озчивита «подловила», как он нянчится с кудрявым сынишкой

Фахрийе Эвджен на личной страничке микроблога поделилась свежим снимком, на котором Бурак Озчивит заботливо держит на руках двухлетнего сынишку Карана. Актер из турецкого сериала «Великолепный век» прижимал к широкой груди капризного малыша, заботливо целуя его в кудрявую головку. Сын Бурака, тем временем, хотел освободиться из отцовских объятий и направиться на поиски игрушек. Судя по всему, Озчивит успел соскучиться по сынишке.

Актер много снимается и близких видит не так часто. Участие в исторических лентах отнимает у Бурака много времени. Все заботы о воспитании Карана лежит на хрупких плечах Фахрийе Эвджен. И она совершенно не возражает.

«Спасибо, мой дорогой, за то, что ты есть! За то, что ты замечательный папа! С днем отца», — отметила Фахрийе, поделившись трогательным снимком с мужем и сынишкой.

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