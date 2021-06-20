«Три сестры»: старшие дочери Валерия Меладзе устроили шикарный ужин в ресторане вместе с мамой

В первом браке известного исполнителя Валерия Меладзе с Ириной Малухиной родились три дочери – Инга, София и Арина. Сейчас все они уже совсем взрослые девушки, у каждой из которой своя жизнь.

Но периодически наследницы музыканта собираются вместе, приглашают свою маму и отправляются, например, в ресторан, где балуют себя всевозможными деликатесами.

Так они поступили и в это воскресенье, двадцатого июня. Четыре прекрасные дамы пришли на ужин в один из московских ресторанов, чтобы отметить православный праздник – Троицу.

«Три сестры плюс мама на Троицу», — подписала совместный снимок дочерей бывшая жена Валерия Меладзе.

В кадре предстали Инга, София и Арина, пребывающие, судя по всему, в прекрасном настроении. Красавицы лакомились настоящими деликатесами. Девушки и их мама ужинали крабами с рукколой, авокадо, хамоном, помидорами с моцареллой и десертами.

Напомним, Валерий Меладзе и его жена Ирина развелись в 2014 году с громким скандалом. Музыкант ушел из семьи к певице Альбине Джанабаевой, которая на тот момент родила ему сына Костю. Сейчас у пары уже трое детей.

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