Космическая тема: жена Малахова в шифоновой блузе с белыми звездочками пришла в ресторан с мужем

Наталья Шкулева слывет первой модницей и не зря. В ее гардеробе нет случайных вещей. Каждый выход в свет возлюбленная ведущего программы «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1» продумывает до мелочей. Ей нравится выглядит красиво и ухоженно. С этой задачей светская львица справляется просто великолепно. Фирменной прической бизнесвумен стали пышные голливудские локоны. Будучи блондинкой, Шкулева может похвастаться миловидной внешностью. В свои 41 год она выглядит моложаво и привлекательно.

На ужин с Андреем Малаховым бизнесвумен отправилась в легкой монохромной блузе с белыми звездочками в космической теме. На талии — акцентный поясок. Став мамой, Наталья Шкулева только похорошела и расцвела. Телеведущий часто радует свою вторую половинку сюрпризами, не забывая и о романтике в отношениях.

Не так давно пара отметила «розовую» свадьбу, устроив пышное торжество. Они женаты уже десять лет. Одной из первых супругов с этой красивой датой поздравила певица Анита Цой.

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