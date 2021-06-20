«Эх, какой был вечер»: Игорь Николаев поделился эмоциями после юбилея Максима Галкина

Маэстро до сих пор находится под впечатлением от роскошного праздника мужа Примадонны.

В минувшую пятницу, восемнадцатого июня, свое 45-летие отмечал известный шоумен, муж Аллы Пугачевой и папа близнецов Гарри и Лизы Максим Галкин.

По случаю своего юбилея телеведущий закатил грандиозный праздник, собрав на него весь цвет российского шоу-бизнеса. Представили бомонда гуляли с размахом и от души, делясь деталями торжества в своих микроблогах. И вот уже второй день звездные гости Максим Галкина благодарят его за невероятный праздник.

Своими эмоциями поделился композитор Игорь Николаев, который много лет дружит и с Аллой Пугачевой, и с семьей Примадонны.

«Эх, какой был вечер! Максим, спасибо! Ты не оставил без внимания и без теплых слов ни одного из твоих замечательных гостей, каждый был тобой обласкан и чувствовал себя в центре внимания! Будь счастлив всегда», — написал в Instagram Игорь Николаев.

Чуть ранее маэстро признавался, что веселился так, что совершенно забыл делать фотографии на память о празднике. Единственный снимок, который он обнаружил в телефоне после вечеринки, запечатлел его в компании Александра Реввы, Гарика Харламова и ведущего праздника Николая Баскова.

«Атмосфера, по-моему, передана правдиво», — поделился композитор.

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