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«Все же видно! Ай-яй-яй»: Асмус в тонком лонгсливе без лифа блеснула маленькой грудью

С полной тарелкой еды актриса с легкостью сделала кульбит на батуте, не растеряв грации.

«Все же видно! Ай-яй-яй»: Асмус в тонком лонгсливе без лифа блеснула маленькой грудью
Кристина Асмус. Фото: Instagram.com/asmuskristina

Кристина Асмус лишила поклонников дара речи. Экс-супруга шоумена Гарика Харламова сделала кульбит на батуте, засветив аппетитные формы. Как на это отреагировал резидент Comedy Club пока не известно. Актриса из фильма «Текст» без стеснения блеснула маленькой крепкой грудью с «острыми вершинками» и точеной талией, примерив белоснежный лонгслив.

Тонкая ткань как вторая кожа льнула к звезде, подчеркивая соблазнительные изгибы идеального тела Кристины. При этом актриса позировала без лифчика. Но зато с полной тарелкой еды, которая не помешала Асмус блеснуть акробатическим трюком в воздухе.

Актриса Кристина Асмус
Кристина Асмус в лонгсливе на голое тело блеснула маленькой грудью с «острыми вершинками». Фото: Instagram.com/asmuskristina

«Ах, лисьи носики видны?», «Очень сексапильно», «Маленькая аккуратная грудь — просто прелесть», «Даже слюнки потекли… от ваших клубничек», «Ох, какие прелести», «Когда маленькая грудь куда лучше больших размеров», «Просто невозможно взгляд отвести», «Все же видно! Ай-яй-яй», — пишут фолловеры.

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