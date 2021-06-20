Глаза сияют, на щеках румянец: как сейчас выглядит 74-летняя Татьяна Тарасова

Заслуженный тренер СССР не так часто появляется на публике. Но дома любит принимать гостей.

В свои 74 года Татьяна Тарасова ведет активный образ жизни. А поклонники любят заслуженного тренера СССР за точные и яркие отзывы в адрес отечественных спортсменок. Татьяна Анатольевна вместе с Алексеем Ягудиным не раз комментировала выступления наших фигуристок на различных стартах, в том числе мировых. Сидя в комментаторской рубке Тарасова всегда находила слова поддержки для наших красавиц-спортсменок. С особой теплотой она относится к звездочкам Этери Тутберидзе — Александре Трусовой, Анне Щербаковой. Пристально Татьяна Анатольевна следит и за Аленой Косторной.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что из-за проблем со здоровьем и сильных болей в спине и суставах Тарасова вынуждена передвигаться на инвалидном кресле. Это не скрывает и сама наставница Алексея Ягудина. При этом заслуженный тренер ведет личный микроблог, делясь свежими снимками. Несмотря на все слухи, Тарасова только похорошела, она выглядит отдохнувшей — глаза блестят, а на щеках здоровый румянец. Татьяна Анатольевна всегда рада гостям, а те, в свою очередь, приходят к заслуженному тренеру с букетами роз.

«С днем рождения, Максим! Спасибо, что приехал в гости! Будь счастлив!» — поблагодарила Максима Ковтуна заслуженный тренер.

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