«Была немного в шоковом состоянии»: актриса Митичавшили поделилась эмоциями после приставаний Головина

Все очень похоже на то, что назревает новый сексуальный скандал. Актриса Дарья Митичашвили рассказала о том, что к ней грязно приставал в баре звезда сериала «Кадетство» и фильма «Сволочи» Александр Головин.

«Не должен актер А. Головин залезать своими грязными руками вам под юбку. И чистыми тоже. И даже в перчатках, если вы не давали согласия! Не должны девушки, стоящие рядом, хихикать и улыбаться ему в тот момент, когда ты спрашиваешь в своем ли он уме. Не должен человек вместо извинений продолжать поливать тебя помоями. Не должны его друзья рассказывать, что профессия актер может оправдать подобные действия!» — высказалась Дарья Митичашвили после того, как ее признания вызвали волну хейта.

В беседе с «Пятым каналом» актриса призналась, что меньше всего планировала хайпиться на этой истории. Но так случилось, что скандала избежать вряд ли удастся.

«Я была немного в шоковом состоянии, поэтому не могла тогда оценить, пьян он был или трезв. Но так как дело происходило в баре, остается только догадываться. Но то, что это неадекватный поступок — это факт», — отметила Дарья Митичашвили.

Смотрите также: