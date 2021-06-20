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«Была немного в шоковом состоянии»: актриса Митичавшили поделилась эмоциями после приставаний Головина

Девушка заявила, что звезда сериала «Кадетство» трогал ее за интимные места.

«Была немного в шоковом состоянии»: актриса Митичавшили поделилась эмоциями после приставаний Головина
Александр Головин. Фото: instagram.com/s.a.n.e.k13/

Все очень похоже на то, что назревает новый сексуальный скандал. Актриса Дарья Митичашвили рассказала о том, что к ней грязно приставал в баре звезда сериала «Кадетство» и фильма «Сволочи» Александр Головин.

«Не должен актер А. Головин залезать своими грязными руками вам под юбку. И чистыми тоже. И даже в перчатках, если вы не давали согласия! Не должны девушки, стоящие рядом, хихикать и улыбаться ему в тот момент, когда ты спрашиваешь в своем ли он уме. Не должен человек вместо извинений продолжать поливать тебя помоями. Не должны его друзья рассказывать, что профессия актер может оправдать подобные действия!» — высказалась Дарья Митичашвили после того, как ее признания вызвали волну хейта.

В беседе с «Пятым каналом» актриса призналась, что меньше всего планировала хайпиться на этой истории. Но так случилось, что скандала избежать вряд ли удастся.

Дарья Митичашвили
Дарья Митичашвили. Фото: instagram.com/its.dasha.actress/

«Я была немного в шоковом состоянии, поэтому не могла тогда оценить, пьян он был или трезв. Но так как дело происходило в баре, остается только догадываться. Но то, что это неадекватный поступок — это факт», — отметила Дарья Митичашвили.

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