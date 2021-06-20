«Как жить дальше и где»: вдова Бориса Грачевского с годовалым сыном может лишиться роскошного дома

Вдова создателя киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская устроила в Instagram интерактив, во время которого ответила на вопросы подписчиков. Молодая женщина призналась, что и спустя пять месяцев после смерти мужа боль потери не утихла, она очень скучает по Борису Юрьевичу и готовится к моменту, когда нужно будет делить его наследство.

После смерти Грачевского Екатерина и ее годовалый сын Филипп живут в роскошном доме, но молодая женщина не исключает, что им придется освободить уютное гнездышко.

«Пока я живу там, — рассказала поклонникам Белоцерковская. — Но дальше будет распределение наследственной массы, и мы уже будем решать, как будем жить дальше и где».

Поинтересовались подписчики Екатерины и тем, как обстоят дела с правами на детище ее покойного мужа – киножурнала «Ералаш». Вдова заявила, что прав на него у нее нет.

больше по теме Любимые женщины Бориса Грачевского начали войну за «Ералаш» Наследники никак не могут уладить вопросы по бизнесу

«Я ничего не отстаиваю. Меня интересует только вопрос поддельной подписи. И разобраться я хочу только в этом. Это раз. А два – моим он никогда не будет, потому что существует пять наследников», — объяснила молодая женщина.

Смотрите также: