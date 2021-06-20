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«Как жить дальше и где»: вдова Бориса Грачевского с годовалым сыном может лишиться роскошного дома

Екатерина Белоцерковская ждет начала распределения наследства покойного мужа.

«Как жить дальше и где»: вдова Бориса Грачевского с годовалым сыном может лишиться роскошного дома
Борис Грачевский и Екатерина Белоцерковская. Фото: instagram.com/belotserkovskaia_official/

Вдова создателя киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская устроила в Instagram интерактив, во время которого ответила на вопросы подписчиков. Молодая женщина призналась, что и спустя пять месяцев после смерти мужа боль потери не утихла, она очень скучает по Борису Юрьевичу и готовится к моменту, когда нужно будет делить его наследство.

После смерти Грачевского Екатерина и ее годовалый сын Филипп живут в роскошном доме, но молодая женщина не исключает, что им придется освободить уютное гнездышко.

«Пока я живу там, — рассказала поклонникам Белоцерковская. — Но дальше будет распределение наследственной массы, и мы уже будем решать, как будем жить дальше и где».

Поинтересовались подписчики Екатерины и тем, как обстоят дела с правами на детище ее покойного мужа – киножурнала «Ералаш». Вдова заявила, что прав на него у нее нет.

«Я ничего не отстаиваю. Меня интересует только вопрос поддельной подписи. И разобраться я хочу только в этом. Это раз. А два – моим он никогда не будет, потому что существует пять наследников», — объяснила молодая женщина.

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Борис ГрачевскийЕкатерина Белоцерковская