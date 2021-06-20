«Мама, зачем ты меня снимаешь»: дочь Навки и Пескова отказалась позировать на камеру

Младшая дочка прославленной фигуристки Татьяны Навки и ее мужа Дмитрия Пескова Надежда в августе отпразднует свой седьмой день рождения. Несмотря на юный возраст, девочка уже делает первые успехи в фигурном катании, за что звездная мама поощряет ее сладостями.
В сторис микроблога Татьяна Навка поделилась видео, на котором запечатлела дочь в момент похода в кондитерский магазин.
«Традиционный заслуженный поход за сладостями. Надя ждет этого момента целую неделю», — поделилась Татьяна Навка.
Она следовала за дочкой с камерой, пока та выбирала себе конфеты. Вдруг девочка проявила недовольство.
«Мама, зачем ты меня снимаешь?» — поинтересовалась Надя.
Наследница Навки начала отворачиваться от камеры, прятать свое личико.
«Объясни, почему ты не любишь? – спросила девочку звездная мама. — А вот мамины подписчики очень любят, когда тебя показывают».
Аргументы мамы показались для Нади не очень убедительными. Девочка продолжила поворачиваться к родительнице с камерой спиной. Олимпийскую чемпионку поддержала продавец.
«Я тоже мамина подписчица и ради тебя смотрю», — сказала она Надежде.