«Мама, зачем ты меня снимаешь»: дочь Навки и Пескова отказалась позировать на камеру

Шестилетняя Надя не хочет быть звездой Instagram.

Младшая дочка прославленной фигуристки Татьяны Навки и ее мужа Дмитрия Пескова Надежда в августе отпразднует свой седьмой день рождения. Несмотря на юный возраст, девочка уже делает первые успехи в фигурном катании, за что звездная мама поощряет ее сладостями.

В сторис микроблога Татьяна Навка поделилась видео, на котором запечатлела дочь в момент похода в кондитерский магазин.

«Традиционный заслуженный поход за сладостями. Надя ждет этого момента целую неделю», — поделилась Татьяна Навка.

Она следовала за дочкой с камерой, пока та выбирала себе конфеты. Вдруг девочка проявила недовольство.

«Мама, зачем ты меня снимаешь?» — поинтересовалась Надя.

Наследница Навки начала отворачиваться от камеры, прятать свое личико.

«Объясни, почему ты не любишь? – спросила девочку звездная мама. — А вот мамины подписчики очень любят, когда тебя показывают».

Аргументы мамы показались для Нади не очень убедительными. Девочка продолжила поворачиваться к родительнице с камерой спиной. Олимпийскую чемпионку поддержала продавец.

«Я тоже мамина подписчица и ради тебя смотрю», — сказала она Надежде.

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