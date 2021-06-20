В пудровых оттенках: беременная Ира Пинчук показала кроватку с балдахином и одежду для будущего малыша

Семейная пара бывших участников реалити-шоу «Дом-2» Ирина Пинчук и Арай Чобанян готовятся стать родителями. Первенец супругов появится на свет примерно через месяц. Между тем, в роскошной квартире, которую Ира и Арай сняли не так давно, уже все готово к рождению малыша.

Пинчук и Чобанян уже приобрели и кроватку, и коляску, и автолюльку для будущего сына. Все это они хранят в своей спальне. Ирина и Арай показали поклонникам, что изменилось в их жилище за последнее время.

«У нас в комнате изменения. Теперь тут появилась коляска, кроватка такая красивая, с мишкой. Там люлька еще внизу. Круто!» — говорит за кадром Арай Чобанян.

Ира Пинчук показала белый комод, все ящики которого заполнены детским приданым. Здесь есть все для будущего новорожденного сына пары.

«Смокинг на выписку, подгузники. Все забито», — говорит Ира, открывая один ящик комода за другим.

Стоит отметить, что балдахин и белье в кроватке будущего малыша, как и его наряды выдержаны в нежнейших, нюдово-пудровых оттенках.

Напомним, узнав о беременности Пинчук, Чобанян тут же сделал ей предложение, и третьего июня, в годовщину начала своего романа, пара официально зарегистрировала брак.

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