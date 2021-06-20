Солнечный Милан: Бузова в ярком кроп-топе блеснула рельефным животиком

В минувшую неделю Ольга Бузова успела дважды стать главным ньюсмейкером страны. Сначала поющая ведущая появилась на сцене МХАТа в постановке «Чудесный грузин», чем вызвала шквал эмоций. У профессиональных актеров – осуждение, а у своих фанатов, безусловно, поддержку. После премьеры Ольга появилась в студии «Матч-ТВ», куда пришла поддержать нашу сборную на чемпионате Европы по футболу. Визит завершился скандалом. Комментатор Дмитрий Губерниев довел звезду до истерики прямо в прямом эфире. После столь насыщенной недели Бузова решила улететь в Италию.

Уже несколько дней подряд она выгуливает свои лучшие наряды по улицам Милана. На этот раз артистка поделилась в своем Instagram снимком, на котором позировала в красном кроп-топе, блеснув рельефным животиком. Фанаты отметили, что у нее отличная фигура.

«Классная! Супер! Огонь просто! Какая классная!», — писали пользователи Сети.

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