«Хватит худеть»: Чехова в бикини раздразнила фанатов осиной талией и пышной грудью

Анфиса Чехова вновь отдыхает на морском берегу. Только недавно она загорала в Дубае, на Мальдивах и в Майами. На этот раз улетела в Египет. По традиции, снимками с жарких стран телеведущая делится в своем микроблоге. Не обходится и без фото в бикини. К тому же, Анфисе есть, чем похвастаться. Ее точеная талия и пышная грудь вызывает бурю эмоций у подписчиков.

«Какая фигура – огонь! Красота! Хватит худеть! Какая стройняшка! Шикарно выглядите!», — писали пользователи Сети.

Добавим, что осенью телеведущая отметит свой 44-й день рождения. О своей личной жизни после развода с актером Гурамом Баблишвили она не говорит, хотя, давала фанатам намек, что не одинока.

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