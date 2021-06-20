«Мои пионы»: Татьяна Навка в футболке и шортах цвета весенней травы похвасталась цветами в саду своего особняка

Июнь в Москве – прекрасная пора цветения пионов. Многие звезды уже успели похвастаться буйством этих растений в своих садах.

Поделиться невероятной красотой с подписчиками решила и олимпийская чемпионка Татьяна Навка.

Прославленная спортсменка опубликовала в микроблоге два кадра, на которых она запечатлена в саду своего особняка рядом с кустами пышно цветущих пионов.

«Мои пионы», — подписала снимки Татьяна Навка.

Стоит отметить, что для фото фигуристка выбрала весьма подходящий и гармонично сочетающийся с растительностью наряд. Татьяна Навка предстала в костюме состоящем из футболки и шортиков цвета свежей весенней зелени. Образ звезда дополнила зелеными вьетнамками, бейсболкой кораллового оттенка и солнцезащитными очками с зелеными линзами.

«Красивое сочетание зеленого цвета (костюм) и в саду с пионами. Здоровья вам и хороших семейных выходных», «Ой, цвет зеленый, какой классный. Обожаю такой оттенок, напоминает только наступающее лето. Очень вам идет, Татьяна», «Хорошенькая такая, как молодой летний листочек», — сделали комплименты Татьяне Навке ее поклонники.

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