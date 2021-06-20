«Иду в Думу»: Дмитрий Певцов собрался стать депутатом

Актер решил не вступать ни в какую партию, а быть самовыдвиженцем.

Актер Дмитрий Певцов решил стать депутатом. Решение он принимал несколько месяцев, по его словам, с ноября прошлого года. О нем сообщил на своей странице в Instagram.

«Иду в Думу! Это факт. Я подал документы в избирательную комиссию, и теперь я — кандидат в Государственную Думу РФ по 200-му округу (СВАО) г. Москвы. Иду самовыдвижением, не от какой-либо партии», — сказал Певцов.

Артист признался, что твердо знает, зачем и почему идет в Думу, поэтому уверен, что многие избиратели ему поверят.

«Очень хочется, чтобы среди тех, кто занимается законотворчеством в нашей стране было больше неравнодушных, активных и любящих свою страну людей. С Богом!» — написал Певцов.

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