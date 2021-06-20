У него невроз: бывшая девушка принца Гарри сделала заявление

С британской актрисой и моделью Крессидой Бонас принц Гарри встречался в период с 2012 по 2014 год. Это были последние его серьезные отношения перед женитьбой на Меган Маркл. Считается, что одна из причин их расставания – слишком пристальное внимание к ее жизни со стороны прессы. Однако автор книги «Битва братьев» Роберт Лейси утверждал, что дело было не только в этом. Крессида отмечала, что у Гарри невроз, вызванный СМИ. По ее словам, он был буквально одержим всем тем, что печаталось на страницах таблоидов.

«Он жаловался на папарацци, скрывающихся там, где их вообще не было», — цитирует Бонас Express.

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К слову, в своем недавнем интервью принц Гарри затронул тему психического здоровья.

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