Моргенштерн честно ответил о планах жениться

В одной из последних Stories личного микроблога исполнителя Алишера Моргенштерна появилась запись, в которой знаменитость ответил своим поклонникам о дальнейших романтических планах.

Недавно в Сети обсуждали предстоящую свадьбу Алишера и его девушки Дилары. Напомним, блогер была знакома с артистом еще до пика популярности шоумена.

Фанаты артиста стали писать, что Моргенштерн прямо на сцене подарил избраннице дорогое кольцо. Однако позже эта версия была опровергнута. Фолловеры стали утверждать, что Дилара сама сделала предложение руки и сердца Алишеру.

Однако вскоре Моргенштерн обратился к своим поклонникам со словами о том, что никакой свадьбы в ближайшее время не будет. Ни он, ни Дилара не делали предложения друг другу.

«Не делал я предложение», — подчеркнул артист.

Напомним, пара расставалась в 2019 году. Несмотря на то, что Моргенштерн и Дилара были вместе более четырех лет, в их отношениях наступил кризис. Это было связано с тем, что Алишер стал больше гастролировать и выступать на сцене. По словам избранницы шоумена, ему нужно было развиваться, а отношения мешали только мешали.

Однако став звездой, молодой человек снова сошелся с экс- подружкой.

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