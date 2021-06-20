«Первый полет»: Ксения Собчак устроила для сына необычную экскурсию

Жена режиссера Константина Богомолова — Ксения Собчак — показала четырехлетнего сына в кабине вертолета. Фото ребенка от актера Максима Виторгана знаменитость разместила на личной странице в Instagram.

Ксения отметила, что мальчик впервые полетал на вертолете. Малыш Платон в специальных наушниках наблюдал за землей с высоты птичьего полета. Сын Собчак держал в руках серый рюкзачок, а на голове у него красовалась кепка с машиной из мультика «Тачки».

«У кого-то вчера был первый полет на вертолете», — похвасталась Ксения.

Сама Собчак выбрала для поднебесной экскурсии полосатую рубашку свободного кроя и брюки из светлого денима. Ксения уложила волосы в небольшой пучок. Начес и волнистые пряди стали украшением блондинки.

Фанаты телеведущей остались в восторге от улыбающейся мамы и ее подросшего сына.

« Ксения вы такая счастливая. Это чудесно », «Красивые», «Парень в шоке», «Сразу видно, Ксюша — хорошая мама. Сколько любви в ее глазах. Прекрасно», «Такой чудесный Платон, любуюсь», «Хороший парень растет», «Очень красивый мальчишка», — написали поклонники Собчак в комментариях под фото.

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