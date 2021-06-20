«Очень душевный»: Бородина подвела итоги пышного торжества в честь дочери

Жена бизнесмена Курбана Омарова — Ксения Бородина — рассказала, ради кого старается быть лучше. Примечательно, что знаменитость опубликовала вместе с откровением совместный снимок с дочерьми в своем Instagram.

Бородина показала многоярусный торт от известного кондитера Рената Агзамова, который заказала на 12-летие старшей дочери Маруси. По словам Ксении, день рождения был похож на девичник.

«Это был очень душевный праздник (практически девичник)! Самая счастливая мама на свете, ведь у меня есть две дочери, две мои половники, две мои души, два сердца. Девочки мои, я ради вас мир переверну, я всегда хотела, чтобы вы были самыми счастливыми… Я стараюсь и надеюсь, что вы, когда станете взрослыми, будете вспоминать детство с теплом и любовью», — обратилась к дочерям Бородина.

Телеведущая пригласила на праздник подруг с детьми. Среди них была и коллега Бородиной — Ольга Орлова.

«Лучшая мама! Супер-детки! Шикарный праздник! Все, как всегда, на высшем уровне!» — прокомментировала торжество подруга Ксении.

Отметим, что и на этой вечеринке Бородина появилась без мужа.

Смотрите также: