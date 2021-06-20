Агния Дитковските тайно вышла замуж за известного ресторатора

Дочь актрисы Татьяны Лютаевой — Агния Дитковските — вышла замуж во второй раз. На этот раз избранником 33-летней артистки стал совладелец ресторанной сети Lucky Group Богдан Панченко.

Сообщается, что актриса отказалась от пышного торжества. На скромную вечеринку после росписи в ЗАГСе знаменитость позвала только самых близких родственников и друзей. Хотя исполнительница главных ролей в картинах «Жара» и «Вий» перестала скрывать отношения с бизнесменом еще в феврале 2021 года, свою свадьбу актриса держала в тайне.

Инсайдеры Cosmopolitan отметили, что ранее пара провела совместный романтический отпуск на Мальдивах. А также Агния была замечена в компании Панченко на премьерном показе фильма Ренаты Литвиновой «Северный ветер». Да и сама актриса периодически делилась трогательными снимками с возлюбленным.

Напомним, Дитковските развелась с первым мужем в мае 2015 года. Пара начала отношения в далеком 2006 году. Тогда актеры познакомилась на съемках фильма «Жара». А в июне 2014 года у них родился сын Федор.

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