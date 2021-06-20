«А Гарри шлифовал»: Галкин показал, как Пугачева с Лизой смастерили поделки из камня

В одной из последних публикаций личного микроблога пародиста Максима Галкина появилось свежее видео с участием примадонны и ее дочери.

Галкин вышел в сад возле дома и увидел, как Лиза и Алла Борисовна перебирают камни. К слову, обычные серые камни мастерицы превратили в яркие подставки для гипсовых фигур.

«Самое интересное занятие — это увидеть в каких-то штучках природы что-то интересное. Вот камушек нашла Лиза, а мы увидели какую собачку!» — рассказала Пугачева.

Галкин не забыл и про сына, который тоже помогал маме создавать цветные каменные изделия:

«Алла с утра рукодельничает с Лизой. А Гарри вчера шлифовал камни, которые Лиза нашла».

Пугачева вместе с дочерью превратили камни в импровизированную зеленую лужайку и лазурный водоем. Поверх преобразившихся камней Лиза и Алла Борисовна наклеили фигурки из белого гипса, которые им подарили родственники.

«Можно, конечно, и фигурки разрисовать. Но мне нравятся они беленькими», — резюмировала Пугачева.

А Галкин одобрил старания своих рукодельниц положительным «класс».

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