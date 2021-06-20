«Мне не понравился»: Виктор Сухоруков раскритиковал спектакль театра имени Моссовета

Актер Виктор Сухоруков в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ раскритиковал спектакль своего театра имени Моссовета, в котором он служит. Причем постановка была специально подготовлена к его юбилею, который он будет отмечать в ноябре. Актеру, который прославился по ролям в картинах «Брат» и «Брат-2», исполнится 70 лет.

«Ухожу на свободу. В огород. Редиску жрать. У меня своя поспевает. Мне не понравился этот спектакль. Я не знаю, что будет завтра. Там труппа 70 человек. Их любите». Виктор Сухоруков

Между тем актер и большой друг Виктора Сухорукова Сергей Маковецкий заметил, что в театре Моссовета они с коллегой встретятся в новом сезоне осенью.

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Напомним, что Виктор Сухоруков – народный артист России. В 2004 году за роль императора Павла I был удостоен престижной премии «Ника». В 2011 году он получил «Золотого орла» за лучшую мужскую роль второго плана за фильм «Овсянки».

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