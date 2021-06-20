Екатерина Сафарова призналась, что через два дня после операции по увеличению груди пошла с друзьями в ресторан

Девушка не всегда была довольна своей внешностью.

Модель Екатерина Сафарова победила в популярном проекте ТНТ «Холостяк». В интервью блогеру Макарена девушка призналась, что не всегда была довольна своей внешностью. Например, она считает свои пальцы на руках чрезмерно толстыми.

«Батончики такие с детства», — отметила девушка.

Кроме того, девушка сделала операцию по увеличению груди. Хотя отметила, что ее жизнь после этого кардинально не изменилась.

«Я думала так: у меня есть талия, бедра, а груди не было. И если бы она появилась, то мое тело стало бы более женственным. Поэтому я и пошла на хирургическое вмешательство», — сообщила Сафарова.

Кате было тогда 21 год. Операция прошла в Москве, Сафарова заплатила за нее 400 тысяч рублей.

«Я боялась операции, мне было больно. Но через два дня я уже пошла со своими друзьями в ресторан», — подытожила участница «Холостяка».

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